May the 4th Be With You: Personajes de Star Wars y sus versiones en fútbol

Este 4 de mayo se celebra el Star Wars Day en todo el mundo en homenaje a la popular saga creada por George Lucas

Por: Hugo Avalos 04 de Mayo 2020 · 11:28 hs

"May the 4th Be With You", el juego de palabras que surge de esta frase tan icónica nos permite celebrar en este 4 de mayo el Star Wars Day. Acá te presentaremos varios personajes de la saga y su versión en el fútbol.

Luke Skywalker - Lionel Messi

Luke Skywalker es el gran héroe de esta saga. Además, vino de un planeta humilde y superó toda adversidad casi con la misma gracia con la que Lionel Messi se deshace de sus rivales.

Darth Vader - Cristiano Ronaldo

Detrás de toda historia, siempre hay un villano. Darth Vader es la antítesis de Luke, tal cual como Cristiano lo es de Messi.

Rey - Megan Rapinoe

Valiente y siempre lucha por sus ideales. No podemos dejar afuera a Rey y comparándola con la gran Megan Rapinoe, una luchadora de los derechos del fútbol femenino.

Chewbacca - Virgil Van Dijk

Si quieres superar a Chewbacca no será para nada sencillo, tal cual como sucede con Virgil Van Dijk, una muralla ante cualquier atacante.

C-3P0 - Harry Kane

La caballerosidad y la elegancia del C-3P0 se puede reflejar en el capitán ingles del Tottenham. Desconocemos si Harry puede igualar a este androide en su capacidad de hablar hasta 6 millones de idiomas.

Kylo Ren - Zlatan Ibrahimovic

Amado y odiado, Kylo Ren busca la dominación como líder supremo. Es imposible no compararlo con el gran Zlatan.

Han Solo - Jürgen Klopp

El carisma de uno de los personajes favoritos de Star Wars es casi tan comparable con el del entrenador del Liverpool.

