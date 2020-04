VIDEO: Nueva polémica de Mayweather durante cuarentena por coronavirus

Floyd Mayweather no ha cumplido con las medidas de prevención contra el coronavirus, desatando polémica tras polémica durante esta pandemia

Por: Hugo Avalos 27 de Abril 2020 · 09:39 hs

Floyd Mayweather es sinónimo de polémica y durante la pandemia por coronavirus no le ha escapado a esto. En las últimas horas, el exboxeador no cumplió con la distancia social recomendada para el confinamiento. Esta no es la primera vez que se envuelve en una polémica durante este momento.

Hace poco más de una semana, Mayweather encendió la polémica cuando se mostró a bordo de su jet privado jugando al póquer junto a varios fajos de dinero con dólares sobre la mesa. Días más tarde, también se lo vio paseando en bicicleta con suma tranquilidad por las calles de Los Ángeles.

Ahora, en las últimas horas, se hizo viral un video donde el controvertido deportista estuvo entrenándose en su gimnasio de Las Vegas. A la vista, se puede ver que no cumple con la distancia social recomendada por el coronavirus.

Mayweather se subió al ring y estuvo haciendo ejercicios muy cerca de uno de los miembros de su equipo. Si bien esta persona usaba un cubrebocas, lo cierto es que estaba a centímetros de la cara de Floyd y sin guantes. Esto desató varios comentarios negativos contra el excampeón por la irresponsabilidad que está mostrando durante esta pandemia.

