Pelé realiza polémica diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo

El histórico jugador brasileño no tuvo duda en elegir a su favorito entre los dos astros del fútbol mundial

Por: Erick Medina 25 de Marzo 2020 · 12:10 hs

El eterno debate sobre quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llegó hasta Edson Arantes do Nascimiento, mejor conocido como Pelé, quien realizó algunas diferencias entre ambos y de paso causo cierta polémica al ponerse arriba de ambos.

"Hoy por hoy, Cristiano es el mejor del mundo, aunque no hay que olvidarse de Messi; sin embargo, Cristiano es más regular y Messi no es un goleador", declaró Pelé al Canal Pilhado, de youtube.

"No es mi culpa, pero creo que Pelé era mejor que ellos, porque a todos los comparan conmigo. Pelé solo hay y habrá uno. Igual es porque Dios me quiere. Hubo un rey y habrá algunos príncipes. Pero gané tres campeonatos del Mundo", agregó el carioca.

Cabe recordar que en el caso concreto de Messi no es la primera ocasión que 'O Rei' tiene palabras no muy alentadoras, pues tiempo atrás señaló que el astro argentino solo "tenía una pierna y no remataba de cabeza".