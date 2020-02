La respuesta de Barros Schelotto a la posible llegada de Messi a LA Galaxy

Guillermo Barros Schelotto habló sobre los rumores que vinculan a Lionel Messi con Los Angeles Galaxy

Por: Hugo Avalos 22 de Febrero 2020 · 12:38 hs

Los rumores de una posible llegada de Lionel Messi a la MLS dejaron mucha incertidumbre al respecto. Ante esto, el técnico de Los Angeles Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, salió a aclarar la situación.

El interés de LA Galaxy por Messi no es nuevo, aunque en los últimos días, ha crecido este rumor debido al mal momento institucional del Barcelona.

Guillermo Barros Schelotto, sobre quien se dijo tuvo una charla con Jorge Messi, padre y representante de Lionel, salió a aclarar la situación.

"No hay nada de cierto y nada que acotar. No hubo nada de nada. El hecho de haber estado con cierta relación con él aporta la posibilidad, pero no hay ningún acercamiento últimamente. Eso tenemos que dejarlo claro", manifestó el Mellizo.

Messi, en una reciente entrevista con el diario Mundo Deportivo, negó cualquier posibilidad de salida. "No se me ocurre irme de Barcelona", dejando en claro que no hay otro equipo que pudiese tenerlo entre sus filas que no sea el propio Barça.

