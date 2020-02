Hugo Gatti destroza a Messi al compararlo con Maradona

Gatti volvió a cuestionar a Messi e incluso hasta lo comparó con Maradona, justo en la previa a lo que será el partido entre Barcelona y Napoli por Champions League

Por: Hugo Avalos 25 de Febrero 2020 · 09:29 hs

Hugo Orlando Gatti es uno de los críticos más reconocidos de Lionel Messi. Su fanatismo por el Real Madrid hace que siempre esté en contra del crack argentino del Barcelona. En una nueva aparición en el programa El Chiringuito volvió a apuntar contra él, incluso en una comparación con Diego Armando Maradona.

El exportero de Boca hizo su reaparición en el popular programa español, justo en la previa de lo que será el duelo de Champions League entre Barcelona y Napoli en Italia. A raíz de esto, surgió la cuestión sobre quién es mejor: ¿Messi o Maradona?

“Estuve en Boca y la Selección con Maradona. Diego es mejor. Sin discusión. Messi no lo superó. Además, Diego apareció en momentos grandes, en partidos importantes", aseguró Gatti.

A partir de allí, el exarquero volvió a arremeter contra el hombre de Barcelona. "Al lado de jugadores que vi y con los que jugué, no existe (...) Pelé, Di Stéfano, Cruyff. Ronaldinho en su mejor momento fue mejor que Messi", mencionó.

"En Argentina, si no ganas, no existís. Los argentinos exteriorizamos algo que en el resto del mundo, no. Nunca se celebra ser segundo", cerró Gatti para terminar con sus críticas a Messi.

También te puede interesar:

Barcelona atacaría al Manchester City con el fichaje de Bernardo Silva

¿Messi o Maradona? Insigne elige al mejor en la previa de Champions