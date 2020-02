Manchester City iría por el fichaje de Messi en el mercado de verano

Los Citizens podrían rencontrar al argentino con Pep Guardiola en la Premier League

Por: Julio Vera Sanchez 06 de Febrero 2020 · 08:11 hs

En los últimos días la relación entre Lionel Messi y la dirección deportiva del Barcelona, principalmente con Eric Abidal luego de las declaraciones del francés en las que aseguró que los jugadores habían decidido con sus malos resultados la salida de Ernesto Valverde.

Esto no cayó bien al argentino quien como capitán del equipo salió a responder de forma pública a través de una publicación en Instagram a las acusaciones del directivo, lo que ha causado una situación tensa al interior del club.

"Sinceramente, no me gusta hacer este tipo de cosas, pero creo que todos deben ser responsables de su trabajo y asumir la responsabilidad de su decisión. Jugadores, por lo que ocurre en el campo, también somos los primeros en reconocer cuando no jugamos bien", se puede leer en las redes sociales del jugador.

Esto, sumado a una de las cláusulas en el contrato de Messi, el cual le permite salir de forma gratuita al final de la actual temporada y el interés del Manchester City por reencontrar al jugador con su técnico Pep Guardiola, se convierte en una posibilidad real.

Sin embargo, de acuerdo a medios españoles, el miércoles Josep Maria Bartomeu se reunió con ambos por separado y Lio aseguró encontrarse feliz en el club, además de respaldar al Eric como directivo blaugrana.

