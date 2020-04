¿Messi o Maradona?, Mario Kempes da su veredicto

El campeón del mundo en 1978 dio su opinión sobre el eterno debate sobre los ídolos del futbol argentino

Por: Julio Vera Sanchez 30 de Abril 2020 · 14:57 hs

Desde que Lionel Messi salió al estrellato, uno de los debates más constantes entorno al futbol argentino es sobre si con lo conseguido hasta ahora el diez del Barcelona ya podría colocarse por encima de Diego Armando Maradona.

En el programa de la televisión española 'El Chiringuito', el campeón del mundo con la Albiceleste en el Mundial de 1978, analista de ESPN, Mario Alberto Kempes, una voz más que autorizada del futbol argentino, dio su veredictor sobre la eterna discusión.

"Maradona fue Maradona y todos lo hemos respetado por mucho tiempo, pero ya no juega, es ídolo pero fuera de la cancha. Messi ha demostrado ser el digno sucesor, ha ganado un montón de cosas, que no ha ganado un mundia,l pero eso no le quita lo que tiene. Johan Cruiff tampoco ganó un mundial pero no por eso lo vamos a sacar de la mesa de los grandes", se refirió a uno de los argumentos que diferencias a ambos astros.

En cuanto a la actualidad de la selección argentina, Kempes destacó la actuación del equipo con y sin Lio, además de la diferencia de lo que ocurre con el Barcelona.

"Messi no tiene que hacer nada para ser querido en Argentina. Si gana la seleccion es porque Messi anduvo más o menos, si pierde es porque no estuvo. Siempre se le critica por no jugar lo mismo que juega en el Barcelona", dijo el campeón del mundo.

También te puede interesar:

Mauro Icardi manda indirecta y empeora su relación con el Inter

Timo Werner espera fichar con el Liverpool; rechazó al Barcelona y Bayern