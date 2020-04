Messi y sus tres secretos mejor guardados revelados en una película

El central relató durante una entrevista para un documental sobre al delantero argentino cómo fue el diez del Barcelona en sus inicios

No cabe duda que la carrera de Lionel Messi ha sido más que brillante y así lo revela la película producida por la cadena 'Movistar' en 2014, donde se revelan secretos sobre los incios del argentino en el futbol.

El delantero del Barcelona no tuvo suerte en su natal Argentina para encontrar equipo pues tanto Newell's Old Boys y River Plate se negaron a pagarle el tratamiento de hormonas del crecimiento .

"El padre les fue a tocar puertas para que clubes de Argentina le pagaran el tratamiento. Nadie se la jugó, el que se la jugó fue Barcelona", reveló Javier Mascherano.

Debido a su pequeña altura, durante las prácticas los entrenadores pedían a sus compañeros no entrarle con tanta fuerza, pues podrían lastimarlo.

"El míster nos decía: 'sobre todo, no le entréis fuerte, que es muy pequeño, que es muy frágil, le vayáis a matar", comenta Gerrard Piqué, pero además decía "No, tranquilo, no... Pero porque no le podíamos coger", pues desde entonces driblaba con velocidad a su rivales.

Además el defensor central, aseguro que desde entonces se cuestionaba por qué estos chicos de apenas 13 años no estaban ya en el futbol profesional a su corta edad.

"No sé por qué, yo, desde que vi a Leo con 13 años, siempre pensaba: 'Si esto lo puedes llevar al fútbol profesional...'. Siempre es la gran incógnita: niños con mucha calidad, con mucho talento, que se driblan a seis, meten 20 goles... Hay varios".

