La verdadera historia del tratamiento de Messi y su fallido pase a River

Messi estuvo a punto de jugar en River Plate, pero, al final, terminó en Barcelona. Conocé la historia de su fallido pase al club 'millonario'

Por: Hugo Avalos 19 de Abril 2020 · 15:12 hs

La historia de Lionel Messi es bien conocida por todo el mundo. Sus comienzos en Newell's, su pase al Barcelona y el éxito que ha logrado a base de ese talento inconmensurable que lo muestra con cada gambeta o toque de balón. Aunque, durante sus años de inferiores, tuvo que atravesar un tratamiento que pudo haberlo alejado del fútbol.

Entrando a la etapa de adolescente, Messi mostró problemas de crecimiento, por lo que rápidamente empezó a tratarse con la inyección de hormonas. Este tratamiento, según palabras del propio crack, lo pagó su familia, ya que Newell's nunca pagó por ello.

Sin embargo, la grave situación económica de Argentina, sumado a varios desencuentros por parte de la comisión directiva de Newell's, obligaban a Messi y a su familia a tener que buscar una nueva manera de seguir su tratamiento. Ahí apareció River. En un principio, se creía que el club millonario no iba a pagarle el tratamiento y, así, surgió la chance del Barcelona. Pero fue el propio Lionel quien reveló la verdad.

En una entrevista para FOX Sports Radio hace un tiempo, Messi aclaró su historia con River y el tratamiento. "Fui a probarme y no me ponían. Me dijeron 'volvé dentro de diez días para jugar con tu categoría'. Volví a los diez días y jugué un partido donde hice tres o cuatro goles con chicos de mi edad. Me dijeron 'te tenés que quedar, traé el pase y hacemos todo. Nos vamos a hacer cargo del tratamiento también'", comenzó su relato.

Sin embargo, Newell's no quería saber nada de una salida. "Cuando fui a buscar el pase a Newell's, me sacaron cagando. Me dijeron que no me iban a dar el pase. Me acuerdo que peleamos, el pase nunca me lo dieron y después salió lo del Barcelona", recordó. El resto es historia...

También te puede interesar:

Revelan dónde está la servilleta en la que Messi fichó con Barcelona

Beckham humilla a Cristiano Ronaldo tras hablar sobre Messi

Regate de Messi a Boateng es elegido el mejor de la historia