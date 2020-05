Michael Jordan gana más dinero que Messi y Neymar sólo por venta de tenis Nike

Los Air Jordan son una de las mayores fuentes de ingreso de Michael Jordan, gracias a la confianza que le dio Nike en el inicio de su carrera

Por: Hugo Avalos 04 de Mayo 2020 · 13:57 hs

Michael Jordan le debe gran parte de su fortuna a la marca Nike. Es que la marca deportiva confió en él a comienzos de su carrera en la NBA y eso le ha dado buenos ingresos. De hecho, hoy por hoy, el exbasquetbolista gana más dinero que Lionel Messi y Neymar, entre otros, sólo por la venta de sus tenis, Air Jordan.

En la serie documental, The Last Dance, MJ reveló detalles de lo que fue la firma de su contrato con Nike. Converse y Adidas (ésta última era la que él quería) no confiaron en él y terminó optando por la marca de la pipa.

Mal no le fue. A tal punto que, en 2019, Michael Jordan ganó 145 millones de dólares (según Forbes), lo que lo convierte en el deportista retirado que más dinero gana, incluso superando las cifras de figuras como Lionel Messi, Neymar, Rafael Nadal, Kevin Durant o Tom Brady.

Esos números se deben a Nike y a los Air Jordan, que año a año venden unos 780 millones de pares. Así, la leyenda de los Chicago Bulls le debe gran parte de su fortuna a esta marca deportiva, que a su vez le dio buenos dividendos en sus inicios en el mercado de la NBA.

