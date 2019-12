Moisés Muñoz acusa de mentiroso a Ricardo Peláez en plena transmisión

El exportero del América recordó una anécdota con el ahora director deportivo de las Chivas sobre su salida de Coapa

Por: Mónica Mojón Lugo 13 de Diciembre 2019 · 14:37 hs

Chivas ya comenzó la pretemporada de cara al comienzo del Clausura 2020 con metas muy altas en el próximo torneo de la Liga MX, para lo que comenzaron una campaña importante de refuerzos en casi todas las líneas.

La campaña pasada entre la etapa con Tomás Boy y posteriormente Luis Fernando Tena, la portería no era una de las posiciones seguras del campo y ambos técnicos alternaron entre Toño Rodríguez y Raúl Gudiño.

En el programa Línea de 4 de la cadena TUDN, durante un reporte sobre la llegada de Víctor Guzmán al equipo, Ricardo Peláez fue cuestionado sobre la llegada de un portero a lo que negó los rumores.

De forma inmediata el exportero Moisés Muñoz, presente en el panel de comentaristas, respondió tajantemente: "Así me dijo a mi una semana antes de que llegara Marchesín al América".

Sus compañeros de mesa le pidieron hablar más sobre aquella situación y Moy sin problemas detalló lo ocurrido cuando militaba en las Águilas del América.

"Cuando estaban los rumores de Marchesín, yo me acerque con Peláez, lo miré a la cara y me dijo que no venía ningún portero. Tres semanas después me llamó y me dijo 'posiblemente si venga'. Dos semanas después lo hicieron oficial", comentó sobre lo ocurrido.

Tras su salida de Coapa militó en Chiapas y Puebla para después anunciar su retiro del futbol