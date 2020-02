VIDEO: Marega del Porto se harta de cantos racistas y sale del partido

El delantero Moussa Marega fue víctima de cantos racistas en su contra en el partido que su equipo Porto jugó ante el Vitoria Guimaraes por el campeonato portugués

Moussa Marega, delantero del Porto, fue víctima de cantos racistas en el partido ante el Vitoria Guimaraes por el torneo portugués. El delantero de Malí se hartó de la situación y se negó a seguir jugando.

El segundo tiempo del partido entre el Guimaraes y el Porto tuvo un lamentable episodio, que vuelve a repetirse en Europa. Fanáticos del conjunto local arremetieron contra Marega, delantero del conjunto de los Dragones, con cantos racistas luego de un gol suyo.

Marega convirtió el 2-1 con el que Porto le ganó a Guimaraes. Sin embargo, el delantero maliense tuvo que soportar, primero, que los hinchas le tiren un cesto de basura y, luego, los cantos racistas que terminaron por colmar su paciencia.

El propio Moussa Marega no quiso seguir jugando ante la violencia de los hinchas locales. Le dijo a sus compañeros que no iba a continuar en el campo y, pese a que sus compañeros hicieron de todo por tratar de pararlo, entre ellos el colombiano Luis Díaz, no pudieron lograrlo. Así, se fue reemplazado y el partido continuó como si nada.

El racismo vuelve a ser protagonista del fútbol europeo. En Italia, uno de los perjudicados había sido Mario Balotelli. En los Países Bajos, también hubo un incidente de estas características con el futbolista Ahmad Mendes Moreira.

