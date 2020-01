Leicester City buscaría el préstamo de Moussa Wagué del Barcelona

El joven central no ha podido contar con muchos minutos en el primer equipo y no verían con malos ojos la cesión del futbolista a la Premier League

Por: Julio Vera Sanchez 10 de Enero 2020 · 11:58 hs

El Leicester City se mantiene en la pelea por conseguir un cupo para la próxima Champions League en el segundo lugar de la tabla, pero una de las líneas en las que más ha sufrido el equipo es la defensa y se encuentran en la búsqueda de sumar más elementos para apuntalar esa zona del campo.

Su principal candidato para reforzar la última línea es el zaguero senegalés del Barcelona, Moussa Wagué, uno de los prospectos de la Masía recién incorporado al primer equipo esta temporada surgido de la ASPIRE Academy en Qatar, uno de los proyectos deportivos más ambiciosos del futbol actual.

A pesar de su talento, la juventud y falta de experiencia de Wagué lo han mantenido fuera del once titular blaugrana, debido a esto la directiva no vería con malos ojos la cesión para salir al Leicester por los minutos que no le pueden ofrecer en el Camp Nou.

Los Foxes además buscan encontrar un remplazo ante la posible salida del lateral portugués Ricardo Pereira, uno de los jugadores buscados por el Barcelona para llenar el vacío en su lateral derecha.

Wagué ha disputado un total de 180 minutos en tres partidos, uno en Liga y dos en Champions League.