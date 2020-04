Entrenador campeón del mundo arremete contra Neymar por sus 'clavados'

El estratega no se guardó nada cuando habló sobre la actitud del brasileño en el campo de juego

Por: Julio Vera Sanchez 06 de Abril 2020 · 14:34 hs

Neymar ha dejado claro desde los inicios de su carrera que tiene un gran talento y así lo ha demostrado en los clubes por los que ha pasado e incluso con la verdeamarelha de la cual es el diez y capitán.

Sin embargo, para algunos estrategas el delantero carioca no es un buen ejemplo para los futbolistas jóvenes por su actitud dentro y fuera del campo de juego.

Así lo expresó el exdirector técnico de la Selección Española, Vicente del Bosque, campeón del mundo con la Roja en el mundial de Sudáfrica 2010, en una entrevista para 'Mundo Deportivo'.

“Es un chico dificilísimo. Para mí no es un buen ejemplo. Y que conste que para mí es buenísimo como jugador. Si me pides que te diga los cinco mejores del mundo, él sale seguro en mi lista”.

Sobre su actitud dentro de la cancha, se demostró molesto por su forma de fingir las faltas y tirarse en cada contacto con los rivales.

“En el campo intenta engañar, finge mucho y no hace un buen papel. No puede seguir con eso”, aseveró del Bosque.

En cuanto a los insistentes intentos de Neymar por regresar al Barcelona luego de haber fichado con el PSG hace dos temporadas, dejó la decisión en las manos de los blaugranas.

“Son los clubes los que deben decidir a quién fichan y a quién no. No se debe hacer caso a lo que digan los jugadores. Es muy difícil que un futbolista hable mal de otro futbolista que ha sido su compañero. No recuerdo casi ninguno que lo haya hecho”, comentó.

