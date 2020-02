Así fue la fiesta cumpleaños de Neymar que enfureció al PSG

El brasileño celebró su cumpleaños con una extravagante reunión con sus compañeros al interior de una mansión

Por: Pasión Fútbol 03 de Febrero 2020 · 11:30 hs

El pasado domingo, Neymar decidió celebrar su fiesta de cumpleaños en una lujosa mansión junto con sus compañeros del PSG, sin embargo, esto no cayó muy bien al entrenador del conjunto parisino Thomas Tuchel.

“Tengo la impresión de que no estamos focalizados al 100% en ser profesionales”, comentó en rueda de prensa sobre la situación del brasileño.

Además también aprovechó para hablar sobre lo ocurrido con Kylian Mbappé al salir de cambio en el pasado partido del equipo y la discusión.

“Yo soy el entrenador. Alguien debe decidir quién sale y quién entra, y ese soy yo. Kylian es muy inteligente, sabe lo que hace, No le gusta ser sustituido, a ningún jugador le gusta. No son imágenes bonitas, pero tampoco somos el único club donde se dan estas reacciones. No está bien, porque da que hablar”, dijo.

Además el futbolista fue el único en no publicar fotos en sus redes sociales sobre lo ocurrido.

También te puede interesar:

Dembélé sufre nueva lesión y abandona entrenamiento del Barcelona

VIDEO: Messi mete asistencias a sus hijos jugando al fútbol en su casa