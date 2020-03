Dueño del Olympiacos y Nottingham Forest, infectado con coronavirus

Evangelos Marinakis confirmó en su Instagram que ha sido infectado con el virus. Por lo cual, Olympiacos y Nottingham Forest han tomado medidas al respecto

Por: Hugo Avalos 10 de Marzo 2020 · 12:18 hs

Evangelos Marinakis, empresario dueño del Olympiacos de Grecia y el Nottingham Forest de Inglaterra, reconoció que fue infectado con el coronavirus y que está bajo tratamiento. Así lo confirmó en un comunicado en su cuenta de Instagram.

"El nuevo virus me ha 'visitado' y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos. Aconsejo encarecidamente a todos mis conciudadanos a hacer lo mismo. Deseo a todos una pronta recuperación", expresó Marinakis.

El empresario estuvo presente en el partido que el Nottingham Forest disputó el pasado viernes ante el Millwall por el Championship inglés. De hecho, hasta posó con varios fanáticos al momento de sacarse fotos y, según algunos medios ingleses, también estrechó la mano de sus dirigidos.

El club inglés emitió un comunicado donde informó el estado de salud de su dueño. También informó que está en la búsqueda de asesoramiento médico para tratar de tomar las medidas correctas en torno a los jugadores, quienes podrían también estar infectados. Ante esto, se espera que suspenda los partidos de las próximas semanas por esto.

Marinakis se encuentra en Grecia en cuarentena tras conocerse esto. Los jugadores y personal del Olympiacos han ido al hospital para realizarse pruebas médicas y determinar si también fueron infectados con el coronavirus o no. Casualmente, el conjunto griego tiene que jugar por Europa League en Inglaterra ante Wolves, aunque el encuentro podría suspenderse.

