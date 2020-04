"One World: Together at home": Artistas, horario y dónde ver EN VIVO

Este sábado 18 de abril grandes representantes de la música se reunen por una noble causa

Por: Julio Vera Sanchez 17 de Abril 2020 · 15:17 hs

Este próximo sábado presenciaremos uno de los eventos musicales más importantes del año en plena cuarentena, cuando una enorme cantidad de artistas y celebridades se presenten en un evento para reunir fondos en apoyo al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19.

Organizado por Global Citizen en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, One World: Together At Home reunirá a leyendas de la música como Paul McCartney y The Rolling Stones, además de otros populares como Lady Gaga, The Killers, Billie Eilish y Bliie Joe.

Asimismo habrá para todos los gustos pues los ritmos latinos también estarán presentes con J Balvin, Camila Cabello, Jennifer López y Maluma.

Este magno evento será transmitido por diferentes plataformas, pues lo podrás seguir por televisión en Sony Channel en punto de las 18:00 horas y si te lo perdiste estará por AXN a las 17:00.

También estará disponible en en plataformas digitales en Amazon Prime Video, Apple TV, Facebook Watch, Instagram, Twitch, Twitter y YouTube en punto de las 18:00 horas del centro de México.