¿Cuánto pagará el Atlético de Madrid por Paco Alcácer?

Por: Pasión Fútbol 02 de Enero 2020 · 08:52 hs

El Atlético de Madrid sigue en la búsqueda de un centro delantero que pueda resolver la falta de gol en la temporada tras la salida de Griezmann al Barcelona.

Uno de los nombres más mencionados en el mercado de pases para los colchoneros es el uruguayo Edison Cavani, quien también estaría buscando salir del PSG por la falta de actividad, pero las negociaciones se mantienen en un punto muerto.

Por esta razón el Atleti ya tendría en mente más opciones como el español Paco Alcácer del Borussia Dortmund, otro elemento con pocos minutos en la actual temporada que podrían reducirse aún más con el reciente fichaje de Erling Haaland.

Sin embargo, no será una transacción fácil pues Dortmund pide la cantidad de 40 millones de euros, muy lejos de los 15 por Cavani aunque no están cerrados a pagarlos, deben vender para no incumplir con el Fair Play financiero.

Los colchoneros podrían encontrar ingresos con las posibles ventas de Lemar y de Thomas Partey, pero siguen sin recibir una oferta seria por sus jugadores.