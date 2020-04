Piojo Herrera no le tiene miedo a Guardiola y lo desafía

El entrenador de América no se achica y espera en algún momento cruzarse con algún equipo de Pep Guardiola

18 de Abril 2020

El técnico del América, Miguel Piojo Herrera, desafió a Pep Guardiola. En declaraciones al foro digital de Bécalos para la Fundación Televisa, manifestó "no sentirse menos que él" y espera poder enfrentarlo en un campo de juego.

"No me sentiría menor que él, me pondría poner en una cancha a enfrentar a Pep y no me siento menos. Lo respeto mucho, es el mejor técnico del mundo, pero también tengo las bases para poder enfrentarlo. La proporción de títulos que ha ganado y yo he ganado es muy grande, pero por supuesto que si me tocara enfrentarlo en una cancha daría todo para poder ganarle", dijo.

Respecto a las diferencias, el Piojo Herrera lo tiene claro. "La diferencia es que él está en Europa y yo en el continente americano. Estoy muy feliz en el equipo que estoy, pero me gustaría emigrar a Europa para demostrar que tengo capacidad para dirigir en otros lados. La situación geográfica puede ser la diferencia", explicó.

Por último, el entrenador del América elogió a Pep. "Yo no tengo nada de ego, pero me siento con mucha capacidad de enfrentar en una cancha a Guardiola. Lo admiro muchísimo, ha tenido planteles muy buenos, muy ricos, tiene un convencimiento bueno para su gente y consigue tener equipos de gran calidad. Los niveles de los equipos allá están por encima de todas las ligas", cerró.

