Matchday: Piqué recuerda episodios "muy negros" en su etapa en Manchester

El defensa del Barcelona reveló algunos episodios sobre su etapa en el Manchester United en el documental Matchday: Inside FC Barcelona

Por: Hugo Avalos 02 de Mayo 2020 · 10:27 hs

Gerard Piqué es uno de los futbolistas del FC Barcelona que ha contado sus secretos en la serie documental Matchday, recientemente lanzado en Netflix para América Latina. El defensa catalán se mostró muy abierto a contar también sobre sus días en el Manchester United.

"He tenido episodios muy negros en esta ciudad (Manchester). He acabado en la comisaría más de una vez. Mejor no tocarlos... Mi época de joven. Estaba aquí y no era nadie. La ciudad tampoco está tan mal como la pintan", afirmó Piqué en Matchday.

Sobre estos episodios "muy negros" que ha comentado el defensor del Barcelona, reveló que en más de una ocasión le provocó enojos a su extécnico Sir Alex Ferguson. "Le alquilé el piso a Sir Alex. Y me compré un conejo y le destrocé la casa. El conejo mordió todas las sillas, todo. Y cuando me fui, me llamó un día indignado. Además que este es de la pela. Más catalán que la hostia. Tiene pasta para parar un tren", contó.

Piqué también mencionó que fue parte de una fiesta elevada de tono en Navidad junto a sus compañeros de Manchester United. Ferguson volvió a reprenderlo a él y a toda la plantilla, aunque el escocés, además, se llevó un duro golpe en la pierna luego de patear una silla. "¡Una bronca metió!", exclamó el esposo de Shakira en la serie documental.

