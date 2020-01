La foto de Piqué en Instagram que causó todo tipo de comentarios hacia Shakira

Piqué nunca imaginó que la foto de un entrenamiento causara tal conmoción entre sus admiradoras

Por: Erick Medina 14 de Enero 2020 · 15:49 hs

Shakira volvió a ser la envidia de cientos de admiradoras que tiene Gerard Piqué. Y es que el central del Barcelona publicó una foto en la que las damas destacaron la forma en que se mantiene el español

"Qué papacito!" y "Que envidia Shakira", fueron algunos de los comentarios con los que las fans de Piqué elogiaron su físico. Lamentablemente para el futbolista el motivo de publicar la foto no fue el más agradable.

Piqué posteó la imagen de una práctica en la que aparece junto a Ernesto Valverde, quien recientemente fue destituido como director técnico del Barcelona debido a los malos resultados.

Cabe señalar que Shakira recientemente declaró por qué no se ha casado con el jugador a pesar de compartir varios años juntos y tener hijos en común: No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia, su amante”