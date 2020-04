PlayStation Plus: Estos son los dos juegos gratis de mayo 2020

Sony anunció de forma oficial los dos juegos de PlayStation Plus que regalará a los usuarios para el mes de mayo

Por: Hugo Avalos 29 de Abril 2020 · 12:45 hs

Sony anunció los dos juegos de PlayStation Plus que estarán disponibles totalmente gratis para los usuarios en el mes de mayo. Tras varios rumores, los títulos que regalarán para PS4 serán el Cities: Skylines y el Farming Simulator 19.

En los últimos días, había fuertes rumores de que los juegos gratis que pondría Sony para los usuarios en mayo serían el Dark Souls Remastered y el Dying Light. Sin embargo, la compañía optó por otros dos juegos para que los usuarios disfruten durante el confinamiento por coronavirus.

Los jugadores de PS4 podrán disponer gratis del Cities: Skylines y del Farming Simulator 19 en su plataforma de PlayStation Plus a partir del martes 5 de mayo hasta el lunes 1 de junio. Si a eso sumamos que también tienen gratis el Uncharted: The Nathan Drake Collection y el Journey gracias a la iniciativa Play at Home, los usuarios tendrán mucho por jugar durante este mes.

El Cities: Skylines es un simulador de construcción de ciudades, realizado por Paradox Interactive, donde tendrás que ser muy inteligente para que puedas prosperar y construir tu propia ciudad. En tanto, el Farming Simulator 19 de GIANTS Software permite una vida rural para que puedas llevar adelante tu propia granja.

