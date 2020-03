Rafa Márquez reveló cómo fue su fichaje con el Barcelona

El Kaiser contó cómo se dio la operación para llegar al equipo blaugrana junto con Ronaldinho en 2003

Por: Julio Vera Sanchez 29 de Marzo 2020 · 11:35 hs

En 2003, uno de los fichajes que quedó marcado en la historia del futbol mexicano, fue el arribo de Rafael Márquez al Barcelona procedente del Mónaco en el futbol francés.

Sin embargo, su llegada junto con Ronaldinho como contrataciones bomba para el club blaugrana dirigido por el holandés Frank Rijkaard, fue una gran sorpresa.

"Cuando llegué a Europa (al Mónaco) junto con Enrique Nieto (su representante), se asocia con Jorge Mendes y él hace un trabajo bastante bueno porque me ofrece al Barca por una cierta cantidad".

Reveló que en aquel entonces, los catalanes tenían entre sus planes al argentino Roberto Ayala, pero el precio que pedían por la contratación era exagerada.

"(Al club) se le hizo económicamente bastante buena (la cantidad), porque en aquel entonces estaba (Roberto) Ayala, el argentino y pedían las 'Perlas de la Virgen', por él". Incluso, Rafa habló que por la cantidad que el Barcelona lo compró (la cual fue de alrededor de 5 millones de euros en aquel tiempo), fue mucho más barata de lo que le costó al Mónaco en 1999 cuando lo adquirió al Atlas, club del cual Márquez surgió de sus Fuerzas Básicas. "

'Si me traes a Márquez por estas cantidades, lo fichó (dijeron los del Barcelona). Me fui más barato al Barca que cuando me fui al Mónaco del Atlas. Fue un sueño hecho realidad".