Raúl Jiménez admite que no rechazaría al Real Madrid o Barcelona

Jiménez no ocultó que le gustaría dar un salto de equipo, pero tampoco es un tema que le quita el sueño

Por: Erick Medina 01 de Mayo 2020 · 11:22 hs

Raúl Jiménez ha deslumbrado las últimas dos temporadas con los Wolves y su nombre ha sonado para los grandes clubes como Real Madrid, situación por la que el mexicano se dijo halagado, pero sereno ante los rumores.

"Me entero a través de las redes sociales; ya me pusieron en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal y cada día sale un equipo nuevo que me quiere, hay que estar tranquilo", declaró en entrevista para ESPN.

Jiménez aseguró que trata de desempeñarse de la mejor forma en la cancha y aunque no rechazaría la oferta de un grande, se dijo contento en los Wolves por lo que ha progresado el club.

"Si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o del Barcelona es obvio que no dejas pasar una oportunidad así, pero si me quedo aquí estoy peleando por calificar a Champions League, cosas importantes", agregó el delantero.

Cabe recordar que Jiménez es manejado por Jorge Mendes, mismo agente de Cristiano Ronaldo y que ya se estaría moviendo para colocarlo en un club importante el próximo verano.