Así juega Reinier, el próximo bombazo de Real Madrid

La nueva promesa del futbol brasileño ha demostrado sus cualidades en la cancha y está a nada de convertirse en el nuevo fichaje de los merengues

Por: Pasión Fútbol 06 de Enero 2020 · 08:41 hs

Apenas con 17 años de edad, Reinier se ha convertido en el deseo de los grandes clubes europeos por sus cualidades dentro de la cancha, la conducción de balón y la asistencia son sus principales características, suficientes para convencer al Real Madrid.

El brasileño se puede ubicar como un media punta detrás de los delanteros o como un mediocampista ofensivo conformando una línea de tres adelantes del círculo central. También puede moverse por las bandas, aunque su cadencia con la pelota es más aprovechada por el centro.

Reinier no será el delantero que se quita a tres jugadores y remata a portería, aunque sí tiene gol, no es su principal función o al menos no bajo la tutela de Jorge Jesús en el Flamengo la última temporada.

A pesar de ser un jugador de cuerpo delgado, no huye al choque y demuestra fortaleza en las jugadas uno contra uno, siendo una cualidad diferente por encima de los mediocampistas de su edad.

Si bien llegará pronto al Real Madrid, Reinier pasará el resto de la temporada con el Castilla dirigido por el mítico goleador merengue Raúl González, pues el primer equipo ya cuenta con las tres plazas extracomunitarias ocupadas por sus compatriotas Militao, Vinicius Jr y Rodrygo.