Insólita defensa del abogado de Ronaldinho para evitar la cárcel

08 de Marzo 2020

Ronaldinho no ha podido evitar la cárcel. El escándalo entorno a la figura del brasileño por ingresar a Paraguay con documentación falsa ha generado mucho revuelo. Pero, lo insólito del caso es la defensa que realizó el abogado del exjugador.

La jueza Clara Ruíz Díaz dictaminó el sábado la prisión preventiva de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira. Tras esto, recorrió el mundo la imagen del crack brasileño esposado.

"El juzgado considera que estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra los intereses de la República. Hay peligro de fuga y hay peligro de obstrucción. Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país y permanece de forma ilegal en el país. El juzgado consideró que se reúnen los requisitos requeridos. Va a seguir en prisión preventiva en la Agrupación Especializada", explicó la jueza.

El panorama no es nada alentador para Ronaldinho. De hecho, hasta su abogado brindó declaraciones que explican este momento del ex Balón de Oro. "La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto", le comentó al diario Folha de Sao Paulo.

Ronaldinho atraviesa uno de sus peores momentos con este panorama judicial. Según el citado medio, lloró al momento de salir del interrogatorio del pasado sábado y, luego, cuando se marchó esposado y escoltado por la policía para ir a la cárcel.

