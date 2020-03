Coronavirus: Así afectara el proceso de Ronaldinho en la cárcel

La estadía del astro brasileño en la prisión se extendería debido a las precauciones tomadas para evitar la propagación de COVID-19 en el país suramericano

Por: Julio Vera Sanchez 19 de Marzo 2020 · 13:41 hs

Ronaldinho permanece en la cárcel de Paraguay luego de haber sido detenido hace un par de semanas por ingresar con documentación apócrifa al país suramericano, aunque no la pasa tan mal, el ex jugador no quiere seguir en esas condiciones.

Sin embargo, deberá continuar así, pues el proceso del astro brasileño se encuentra parado, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, que si bien en el Cono Sur no es tan grave como en Europa, se están tomando medidas de prevención.

De acuerdo a declaraciones del abogado del ex futbolista y su hermano Roberto, Sergio Queiroz, deberán esperar una semana más como mínimo para avanzar en el caso.

“Estamos esperando las pericias de los teléfonos. Pero la feria judicial impuesta (por la emergencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus) demorará todo. Cuando se hagan las revisiones quedará demostrado que no hubo ningún acto ilícito y todo se resolverá a favor”, comentó.

Además se dio a conocer que la empresaria Dalia López, quien proporcionó a Dinho la documentación falsa para ingresar al país y presentar el libro ‘Genio de la vida’, cuenta con orden de aprensión.

