Exnovia de Sebastián Villa denuncia que perdió un embarazo por sus golpes

Daniela Cortés, quien acusó a Villa por violencia de género, reveló que perdió un embarazo como consecuencia del maltrato que le propinó el jugador de Boca Juniors

Por: Hugo Avalos 04 de Mayo 2020 · 08:41 hs

Daniela Cortés, exnovia de Sebastián Villa, denunció que perdió un embarazo hace un año como consecuencia del maltrato físico y de las agresiones por parte del jugador de Boca Juniors. Así lo reveló un audio de Crónica TV.

"El año pasado, para mayo, estuve embarazada de él. Un día tuvimos una discusión muy fuerte, donde me pegó y me maltrató. A los pocos días tuve un sangrado impresionante, pero fui al día siguiente al médico porque me levanté con cólicos. Efectivamente, me hicieron una radiografía y me dijeron que ya no había más feto. Perdí el embarazo por los golpes que me había dado", confesó Cortés.

La mujer denunció el maltrato que ha recibido durante la relación con Sebastián Villa hace algunos días. Primero lo hizo en redes sociales con fotos y videos y, luego, fue a la Justicia. "Él empezó hablando con mi mamá. Cuando cortó la llamada, me empezó a pegar. Me tiró del pelo, me tiró al piso. Puños, patadas, estaba descontroladísimo. Fue horrible", contó respecto al hecho que provocó su denuncia.

Sebastián Villa, en las últimas horas, volvió a defenderse de la denuncia hecha por Cortés con un comunicado en su cuenta de Instagram. "Ante todo quiero decir que nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi ex novia, Daniela Cortés, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida. Estoy en contra de cualquier acto de violencia", comentó.

