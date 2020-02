Dos equipos de La Liga van por el fichaje de Sergio Romero

El arquero argentino del Manchester United estaría dispuesto a cambiar de equipo en la búsqueda de minutos

Por: Julio Vera Sanchez 06 de Febrero 2020 · 12:44 hs

Sergio Romero comienza a atravesar los momentos finales de su carrera a los 32 años de edad, pese a la longevidad que caracteriza a los guardametas, sin embargo, el argentino no desea terminar su ciclo dentro de las canchas como un suplente.

Desde su llegada al Manchester United en 2015 procedente de la Sampdoria, Chiquito no ha sido de la partida titular para los Red Devils siendo el suplente del español David De Gea con pocas oportunidades bajo los tres postes.

Pese a ser el guardameta titular de la selección argentina, Romero no tiene cabida con el United, por lo que buscaría salir del equipo con rumbo a La Liga teniendo entre sus opciones a la Real Sociedad y el Villarreal.

De acuerdo a 'The Sun' la directiva no pondría ningún impedimento a la salida del argentino, pues su contrato finaliza en junio del 2021 y buscarían obtener un beneficio económico antes de su salida de gratis del club, además la relación del jugador con los directivos no es la mejor tras el accidente automovilístico.

En la actual temporada Romero sólo ha disputado 10 juegos entre todas las competencias y ha recibido dos goles.

