Shakira reveló por qué no ha querido casarse con Gerard Piqué

La colombiana explicó en su última entrevista la verdadera razón por la que no ha querido contraer matrimonio con Piqué

Por: Pasión Fútbol 07 de Enero 2020 · 09:00 hs

Shakira sorprendió a todos revelando detalles de su relación con Gerard Piqué en una entrevista previa a su presentación en el Superbowl. La colombiana se prepara para otro gran evento pero decidió contar el por qué no ha decidido casarse con el futbolista del Barcelona tras varios años de relación.

En sus últimas declaraciones para una entrevista en 60 minutes, la colombiana dio a entender que nunca se casaría con Gerard Piqué, pero no tiene nada que ver con los rumores de separación que hace tiempo persiguen a la pareja: "Prefiero que me vea como su novia", comentó Shakira a las cámaras.

"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", explicó Shakira en su entrevista con 60 minutes.

La colombiana decidió revelar este detalle de su relación del cual ya había sido cuestionada por sus fans, a solo unos meses de cumplir 10 años junto a Gerard Piqué. Shakira y el futbolista han sido una de las parejas más icónicas del fútbol desde que se conocieran en el 2010.