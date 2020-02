Super Bowl 2020: Los mejores comerciales que se verán en el medio tiempo

Las marcas aprovechan para mostrar sus mejores anuncios durante el descanso del Super Bowl

Por: Hugo Avalos 02 de Febrero 2020 · 13:54 hs

Una de las tradiciones que giran alrededor del Super Bowl son los anuncios que se verán en el medio tiempo. Un negocio de, al menos cinco millones de dólares, por cada 30 segundos de publicidad que pagan las empresas a las televisoras de la final de la NFL. Acá te mostramos los mejores comerciales que aparecerán.

Varias marcas se han esmerado con su creatividad para mostrar su producto a los televidentes de la mejor manera posible. Algunos han apostado por figuras importantes como Ellen DeGeneres, Bill Murray, Maisie Williams o LeBron James, mientras que otros han ido con ideas más originales.

Los mejores comerciales del Super Bowl LIV:

Jeep: "Groundhog Day" con Bill Murray

Jeep encontró la forma de poner a Bill Murray en su icónico personaje de Phil Connors en la película "Groundhog Day". ¡Muy bueno!

Audi: 'Let it go' con Maisie Williams

La actriz Maisie Williams se pone a cantar 'Let it go' de la película Frozen en un comercial donde Audi presenta su nuevo auto sustentable. ¿La tenías a la pequeña Arya Stark de Game of Thrones cantando?

Hummer: 'Quiet Revolution' con LeBron James

LeBron James es el protagonista de la nueva publicidad de Hummer, que presenta su nueva camioneta de lujo.

Amazon: 'What Did We Do Before Alexa?' con Ellen DeGeneres y Portia de Rossi

Amazon lo combinó todo: puso a Ellen DeGeneres y a su pareja Portia de Rossi en un divertido comercial donde se preguntan "¿Qué hicimos antes de Alexa?" mostrando un viaje al pasado antes de todo lo que nos permite hacer Alexa.

Pringles: Rick and Morty

Rick and Morty presentan los populares chips de Pringles con un comercial como sólo este dibujo animado te lo puede mostrar

Facebook Facebook Groups: Chris Rock is Ready for Lift Off!

Facebook presentará su primer comercial donde promocionará los grupos de Facebook con la actuación estelar del comediante Chris Rock.

Avocados from México: 'The Avocados From Mexico Shopping Network'

El aguacate de México también estará en los comerciales del Super Bowl. Su popularidad ha crecido gracias a la llegada del guacamole a los hogares estadounidenses.

Olay: '#MakeSpaceForWomen'

La marca de belleza, Olay, promueve el Power Girl con las participaciones de Katie Couric, Taraji P. Henson y Busy Philipps, entre otras.

También te puede interesar:

Katie Sowers, la primera mujer entrenadora en el Super Bowl

Super Bowl 2020: un gran negocio para la televisión mexicana