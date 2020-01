Super Bowl LIV: Filtran cómo sería el espectáculo de medio tiempo de Shakira y JLo

Se dieron a conocer las canciones que ambas cantantes interpretaran al medio tiempo del partido entre los Kansas City Chiefs y San Francisco

Por: Julio Vera Sanchez 23 de Enero 2020 · 13:49 hs

Estamos a poco más de una semana para que se juegue el Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los 49's de San Francisco en la ciudad de Miami, Florida.

Uno de los principales atractivos del partido más importante de la NFL es la celebridad que brindará el espectáculo de medio tiempo; en esta ocasión serán dos latinas quienes estén presentes, la neoyorquina Jennifer López y la colombiana Shakira.

A pesar de que siempre se espera una sorpresa en el half time show, en redes sociales se dio a conocer la lista de canciones que ambas interpretarán, incluso los invitados con los que contará cada artista.

JLO deleitará a los presentes con Get Right, Waiting Fot tonigth, Booty, On The Floor en compañía de Pitbull y I´m Real/JFTB Medley junto a Ja Rule.

Por su parte Shakira cantará She Wolf, Chantaje, La Tortura, Me Gusta Medley, Whenever Whenever, Powerful en compañía de N.M., Hips Don´t Lie con Wyclef y Beautiful Liar a dueto con Beyoncé.

El himno nacional de los Estados Unidos será interpretado por Demi Lovato quien se viene recuperando de problemas de salud y prepara el lanzamiento de un nuevo disco.

También te puede interesar:

La respuesta del aficionado viral que fue infiel durante la Noche Amarilla

VIDEO: Organiza mega fiesta de cumpleaños y sólo van tres personas