Anuncian nuevo videojuego de Los Supercampeones "Captain Tsubasa: Rise of New Champions"

Los Súper Campeones tendrán videojuego propio, que llegara a Occidente en 2020. El primer trailer pinta bien

Por: Hugo Avalos 21 de Enero 2020 · 15:31 hs

Oliver Atom, Benji Price y Steve Hyuga vuelven a los videojuegos. Los Súper Campeones llegarán a las múltiples plataformas digitales de juegos con Captain Tsubasa: Rise of New Champions, según anunció Bandai Namco. Llegará a las tiendas este año, aunque no hay fecha exacta.

El anuncio de este nuevo videojuego llegó también junto al primer trailer, en el cual se pueden ver a los personajes más icónicos de la popular serie creada por el autor de manga Yoichi Takahashi.

En este video trailer se puede a Oliver Atom, Benji Price, Steve Hyuga y Tom Misaki, entre otros personajes donde, evidentemente, podremos realizar los mismos disparos que los inmortalizaron en las pantallas de televisión. ¡Mirá el adelanto!

¿Cuándo llegará Captain Tsubasa: Rise of Newe Champions?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a las tiendas en este 2020, según el anuncio. Sin embargo, no hay una fecha precisa de lanzamiento. Lo que sí es seguro es que se podrá disfrutar de este nuevo videojuego en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

Esta versión de Los Súper Campeones tendrá una clara modalidad de juego arcade donde, como se dijo, podremos realizar los movimientos y los disparos de los populares personajes. Tamsoft, estudio japonés realizador de grandes juegos, será su desarrollador.

También te puede interesar:

Dragon Ball Z: Kakarot revela nuevo trailer con Vegeta como protagonista

Fans de Dragon Ball Z encuentran la Capsule Corp en Google Maps