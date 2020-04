The Strokes: Así se escucha su nuevo disco The New Abnormal

La popular banda estadounidense volvió a la escena con una nuevo álbum en medio de la pandemia por el coronavirus

Por: Julio Vera Sanchez 10 de Abril 2020 · 10:46 hs

Cuando parecía que la cuarentena tenía a la mayoría al borde del delirio, agotando series y películas en la plataformas digitales con Bad Bunny de fondo musical en cada esquina, una de las míticas bandas del garage rock estadounidense reapareció después de siete años.

The Strokes, una de las bandas más populares de la nueva ola del rock que invadió el mercado a principios del siglo XXI y que realizó su aparición en 2001 con el álbum debut Is this it, rompió el silencio con nuevo disco The Abnormal.

Si bien se alejan un poco de sus orígenes con un estilo más fresco y melancólico, incluso con algunos toques electrónicos de los 80´s rescatados por la música actual y guiños a la cultura afroamericana, Julian Casablancas mantiene las mismas notas al cantar.

El disco está compuesto por nueve canciones: The Adults Are Talking, Selfless, Brooklyn Bridge To Chorus, Bad De, Eternal Summer, At The Door, Why Are Sundays So Depressing, Not The Same Anymore y Ode To The Mets.

The Abnormal fue grabado en los estudios Shangri-La en Malibú con la producción de icónico Rick Rubin, además añadieron un toque extra colocando en su portada una pintura del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat, Bird on Money.