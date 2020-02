Timo Werner rechazó al Barcelona para ser nuevo fichaje de Liverpool

El delantero alemán ya decidió cuál será su destino después del RB Leipzig

Por: Julio Vera Sanchez 27 de Febrero 2020 · 09:13 hs

Timo Werner sigue siendo uno de los delanteros más codiciados del mercado europeo, pese a haber sido eclipsado por la sombra de Haaland y su escandalosa irrupción en la Bundesliga con el Borussia Dortmund.

El goleador alemán se mantiene entre la lista de los máximos artilleros y esto lo pone en el radar de los grandes clubes para el próximo mercado de pases, teniendo entre los más cercanos a las negociaciones al Barcelona, Manchester United y Liverpool.

No obstante, Werner le habría dicho que no a los Reds Devil y los entenados de Quique Setién, pues de acuerdo a información en 'The Athletic', los objetivos del ariete van camino a la costa oeste de Inglaterra para ponerse a las órdenes de Jürgen Klopp.

Sin embargo, los vigentes campeones de europa deberán apresurarse en las negociaciones por el delantero, pues actualmente su cláusula de rescisión se encuentra en los 60 millones de euros, pero pasando el mes de abril se elevará.

