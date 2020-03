El comentario xenófobo del Travieso Arce por el coronavirus

Jorge Arce ha hecho un comentario contra la comunidad china por la pandemia del coronavirus en su cuenta de Twitter

Por: Hugo Avalos 18 de Marzo 2020 · 12:26 hs

El exboxeador mexicano Jorge Travieso Arce realizó un comentario xenófobo contra la población china en una queja por la pandemia del coronavirus. Lo hizo al publicar un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El púgil tuvo muchos comentarios negativos en las redes sociales al publicar un mensaje contra la población china, que fue el epicentro del virus COVID-19. Otros, en cambio, lo tomaron con humor.

Travieso Arce publicó el siguiente mensaje: "Ya no sé qué va pasar. Entre los chinos cochinos que comen puras porquerías, el dólar a 23 pesos; todo el país paralizado por el coronavirus, la gente bien paniquiada, los chamacos todo el día cagando el palo sin escuela, no hay a dónde ir, me estoy volviendo loco en casa".

La mención a la comunidad china tuvo su referencia por la supuesta teoría que el coronavirus se inició cuando una persona de China comió una sopa de murciélago, algo que no está comprobado.

También te puede interesar:

VIDEO: El 'fallido' challenge de Dybala y Oriana Sabatini

"Si el virus no va a Zlatan, Zlatan va al virus": Campaña contra coronavirus