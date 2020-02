Aseguran que el Turco Mohamed no saldrá del Monterrey

El técnico campeón del futbol mexicano se mantiene en el fondo de la tabla con los Rayados

Por: Julio Vera Sanchez 29 de Febrero 2020 · 15:40 hs

Los Rayados de Monterrey, vigentes campeones del futbol mexicano, no pasan por un buen momento en el Clausura 2020 y están cerca de quedar eliminados del torneo.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed, no ha podido ganar el la actual temporada y se mantiene en el fondo de la tabla, sin embargo, no ha duda sobre la continuidad del estratega.

"Mientras haya posibilidades en la Liga lo intentaremos. Aquí no es de salvar, es de siempre intentar ganar, dar lo mejor posible, el club está formado para pelear siempre en todos los torneos", comentó el director deportivo Duilio Davino.

Sobre el juego de los Rayados, aceptó no estar viendo lo que le gustaría en el campo de juego y aseguró que la falta de definición es el principal problema.

"No dije que estemos jugando bien porque no lo estamos haciendo, dije que hemos sido mejores que el rival probablemente, pero en el futbol jugar bien también es meter goles y no los estamos metiendo así que hay una parte que nos falta que es definición".

