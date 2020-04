Venom 2: Éste será su título oficial y su nueva fecha de estreno

La secuela de Venom tiene novedades, luego de que Sony reveló el título oficial de la película y confirmó la nueva fecha para su estreno

Por: Hugo Avalos 21 de Abril 2020 · 14:59 hs

La secuela de Venom tiene novedades para los fanáticos. Luego de algunas filtraciones, Sony confirmó el nombre oficial de la película, Venom: Let there be Carnage. Además, se confirmó la nueva fecha para su estreno.

Habrá que esperar un poco más para ver nuevamente a Tom Hardy en el papel de Eddie Brock. En un primer momento, Sony anunció como fecha para su estreno el 2 de octubre de 2020. Sin embargo, debido a los retrasos que ha generado la pandemia de coronavirus, su nueva fecha será el 25 de junio de 2021.

Para esta nueva película de Venom hay algunas certezas como la dirección de Andy Serkis y la participación de Woody Harrelson como Cletus Kasady, portador del simbionte de Carnage, y quien apareció en la escena post-créditos del primer film. También hay rumores de que también aparezca Shriek, una nueva villana, cuyo papel sería interpretado por Naomie Harris.

Veremos cómo será el largometraje, pero está claro que Carnage será uno de los puntos clave de la película puesto que forma parte del título. Según algunos rumores, parte de la historia de Cletus Kasady se verá en pantalla. Por lo pronto, habrá que tener paciencia para la nueva de Venom.

También te puede interesar:

Capone: El asombroso trailer que muestra a un Tom Hardy irreconocible

Dune: Revelan si mantendrá su fecha de estreno y primeras imágenes