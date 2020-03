VIDEO VIRAL: Motociclista se lleva brutal golpe al cruzar un río

Todo ocurrió cuando intentaba pasar al otro lado a través de un pequeño puente de madera

Por: Julio Vera Sanchez 06 de Marzo 2020 · 14:26 hs

Las carreras de motocicleta en las montañas suelen ser uno de los mayores atractivos para los amantes del deporte extremo, pero no todos saben salir bien librados de estas actividades.

Así le ocurrió a este motociclista, cuando intentaba cruzar por un delgado puente de madera un pequeño río, algo que no parecería gran ciencia para quienes acostumbran librar grandes rocas.

Al parecer algo sencillo, el deportista decidió añadirle un poco de emoción y decidió hacerlo mientras conducía su bólido con un solo pie, pero no resultó ser como lo esperaba y terminó cayendo al agua.

No sólo no pudo llegar al otro lado, si no que también tuvo la mala suerte de caer sobre el tronco que formaba el puente y golpearse justo en la entrepierna, algo que sin duda sólo de verlo nos duele hasta las entrañas.