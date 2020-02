VIDEO: Perro llora desconsolado al creer que su amigo había perdido la vida

El can no podía parar el llanto al ver que su compañero perruno no respondía pues se encontraba anestesiado

Por: Julio Vera Sanchez 07 de Febrero 2020 · 15:46 hs

El video de un perro llorando desconsoladamente ha cautivado a todos en redes sociales por la tristeza que expresa el suave lomito en sus chillidos.

Los canes son conocidos por ser uno de los seres vivos más fieles y amorosos, no sólo con sus humanos, sino también con otros animales y para prueba las imágenes.

En el clip de poco más de un minuto, se puede observar a un perro de raza pastor alemán llorando terriblemente junto al cuerpo de otro, pues creía que había perdido la vida.

Sin embargo, el otro peludito sólo se encontraba dormido por el efecto de la anestesia después de un procedimiento médico, pero eso no lo sabía su fiel amigo.

Los dueños del desconsolado animal, tras varios intentos, consiguieron separarlo aunque eso no cesó su dolor.

