Yanet García deja descubierta su retaguardia con un bikini negro

La apodada "Chica del Clima" subió la temperatura a pesar de mostrar ciertas "imperfecciones" en su imagen

Por: Erick Medina 25 de Febrero 2020 · 09:38 hs

Yanet García volvió a demostrar porque es una de las mujeres más bellas del espectáculo. La exconductora de "Hoy" publicó una foto en la que luce un espectacular bikini negro en la que dejó al descubierto su retaguardia para mostrar lo natural de su cuerpo.

La presentadora destacó en su post que no es "perfecta" y prueba de ello son las estrías que se observan sus gluteos, consecuencia del constante ejercicio al que se ha sometido Yanet los últimos años para mantener su figura.

"Hoy quiero decirte que NO SOY PERFECTA. Al principio fue muy difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo más importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación”, señaló la mexicana.

Tal como es costumbre en cada una de sus publicaciones los cientos de 'likes' y comentarios no tardaron en llegar para Yanet Gracía. Y es que los millones de seguidores no solo elogiaron su espectacular retaguardia, si no la disciplina que ha mantenido en su vida.