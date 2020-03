Issa Vegas responde a Yanet García con un bikini de infarto

La argentina volvió a encender la rivalidad que se ha creado en redes sociales con la "Chica del Clima"

Por: Erick Medina 15 de Marzo 2020 · 13:01 hs

Yanet García festejó el día de ayer sus 13 millones de seguidores en Instagram con un ajustado vestido que causó locura entre sus fans; sin embargo, la respuesta de Issa Vegas no tardó mucho en llegar con un bikini de auténtico infarto.

Issa compartió más de una imagen en la que se le ve con dicho atuendo y luciendo su espectacular figura. "Me gustaban todas así que subí toda no me importa", fueron las palabras con las que acompañó la publicación.

Yanet todavía supera por varios millones de seguidores en Instagram a la 'Crossfit Girl', pero queda claro con este tipo de publicaciones que compite seriamente por ser el de atención en redes sociales.

Cabe recordar que Yanet García e Issa Vegas compartieron espacio durante el programa matutino "Hoy", pero la mexicana optó por tomar nuevos retos profesionales en Estados Unidos.