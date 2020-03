Yanet García presume su retaguardia con foto del antes y después

La Chica del Clima se puso como ejemplo para aquellas personas que desean alcanzar un objetivo

Por: Erick Medina 24 de Marzo 2020 · 12:58 hs

Yanet García es sin duda una de las mujeres con el cuerpo más espectacular en el medio del espectáculo; sin embargo, no siempre fue así, ya que la conductora publicó en Instagram una foto que muestra el antes y después de su retaguardia.

La imagen comparativa muestra los resultados que tuvo Yanet en su cuerpo después de diez años de disciplina en el gimnasio y una sana alimentación, pero más allá de eso, la conductora motivó a todos aquellos que tiene una meta en su cuerpo o en cualquier ámbito de la vida.

"Ten paciencia porque los resultados tomarán tiempo pero valdrán la pena. No te rindas que si yo he podido tú también lo podrás lograr. Enfócate, trabaja fuerte, Cree en ti y no permitas que nadie te diga que no es posible", fue parte del mensaje con que acompañó su foto.

Minutos más tarde Yanet García publicó una segunda imagen donde fue más claro el notable cambio en su figura. Tal como era de esperarse en sus publicaciones los cientos de 'likes' y comentarios no se hicieron esperar.