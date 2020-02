Yanet García confiesa cómo logró su espectacular trasero

La Chica del Clima reveló uno de sus secretos más íntimos sobre su candente figura

Por: Julio Vera Sanchez 29 de Febrero 2020 · 14:44 hs

Yanet García se ha convertido en una de las mujeres más sensuales de la farándula mexicana, gracias a sus atractivas curvas y carisma frente a la cámara.

Desde su aparición dando la sección del clima de un noticiero en Monterrey, la mexicana fue creciendo a pasos agigantados.

Su popularidad la llevo a formar parte del programa Hoy de Televisa, además de sobrepasar las fronteras llegando a ser una celebridad en los Estados Unidos.

Pero n todo fue así, pues antes de ser la sensual Chica del Clima tuvo que pasar por mucho y así lo confesó en Instagram.

"Hoy quiero decirte que NO SOY PERFECTA! Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue MUY difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo MÁS importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado. Me enfoqué en desarrollar la masa muscular de mis glúteos por años y lo logré! Hice crecer mis glúteos de una manera natural, siendo muy disciplinada".

Además el duro entrenamiento al que se sometió para conseguir su escultural cuerpo, tuvo consecuencias sobre su salud.

"He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron ESTRIAS! Al principio no sabía porque me estaban saliendo hasta años después. Me daban mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio", reveló.