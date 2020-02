Zidane sufre choque de auto y se saca selfie con el afectado

El vehículo conducido por Ignacio Fernández fue impactado por el estratega merengue

13 de Febrero 2020

El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se dirigía al entrenamiento del equipo en la capital española cuando por accidente impactó a otro automovilista y al ver con quien había impactado su vehículo decidió tomarse una selfie.

Al momento de encontrarse sobre la calle con el francés, platicaron amablemente sobre lo ocurrido y el mueblero Ignacio Fernández, quien no es fanático del futbol, reconoció la importancia del personaje que tenía en frente.

"Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal. Cuando vi que era Zidane me quedé tranquilo, al menos ya sabía que tenía seguro y tenía todo pagado", comentó.

Fernández decidió por tomarse la selfie, pues nadie le creería con quien se encontró cuando se dirigía a una exhibición y debido a que ambos llevaban prisa rumbo a sus respectivos destinos sólo intercambiaron números para resolver el papeleo después.

"Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane. Y él muy amablemente dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto. También le dije entre bromas que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo", dijo entre risas.

