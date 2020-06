En el Chelsea no quieren dejar ir a Pedro. El delantero español tiene contrato con el club londinense hasta el 30 de junio del presente año, y las ofertas de diferentes clubes a lo largo de toda Europa no se han hecho esperar. Ante estas ofertas es que el Chelsea deberá hacer frente si desea renovar el contrato del jugador, quien no se ha hecho indiferente a los ofrecimientos.

Por: Julio César Gómez 09 de Junio 2020 · 11:40 hs

En meses recientes, el español ha comentado en entrevistas que se encuentra abierto a escuchar ofertas. Pues bien, según la prensa italiana, s muy fuerte el rumor de que ya habría respondido afirmativamente a una propuesta del Roma.

El Chelsea no quiere que Pedro se marche

Si se concreta su ida a la capital italiana, Pedro coincidirá con varios jugadores con los que comparte un pasado común. Carlos Pérez, también ex del Barcelona, los españoles Gonzalo Villar y Pau López, además del hispanoargentino Diego Perotti.

Se dice que la Juventus también ha manifestado interés en su ficha. Pero tal parece que si no ocurre nada, los destinos de Pedro estarán enfilados hacia cambiar la capital inglesa por la italiana.

El Chelsea no quiere que Pedro se marche

Esto es lo que quiere evitar a toda costa el Chelsea. Por eso la dirección deportiva y los equipos legales se apuran a hacer una propuesta antes de que el jugador quede libre, momento en el que ya no podrán evitar su partida.