Liverpool: Alexander-Arnold revela cuál es su segundo equipo favorito

En una entrevista, el lateral derecho del Liverpool sorprendió al contar cuál es su segundo equipo favorito y explicó el porqué

Por: Hugo Avalos 23 de Marzo 2020 · 13:47 hs

Trent Alexander-Arnold, futbolista del Liverpool, sorprendió al revelar cuál es segundo equipo favorito en Europa. En una entrevista, además, puso en claro su situación contractual y su futuro en el cuadro de Anfield.

En una nota para GQ, el lateral derecho inglés contó varios aspectos de lo que es su trayectoria en Liverpool. Pero uno de los datos más sorprendentes fue el segundo equipo favorito que tiene.

"De pequeño era del Celtic, pero ahora por la conexión con Gerrard (entrenador del Rangers) soy neutral allí. Diría que mi otro equipo favorito es el Barcelona. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool", manifestó.

Alexander-Arnold también habló sobre la posibilidad de que pueda jugar siempre en el Liverpool. "Me lo puedo imaginar", aseguró. Pero no dejó dudas respecto a la posibilidad de una posible salida.

"No es algo en lo que haya pensado. Siempre me ha encantado el Liverpool, siempre lo he animado, siempre he jugado para ellos, o sea que no tengo otra razón para pensarlo. Ahora no me siento en mi habitación y sueño con jugar en otro sitio. Soy jugador del Liverpool y amo a este club más que a nada. Me encanta todo al respecto. Amo a la afición, a la gente, a la ciudad. Entonces, ¿por qué iba a pensar en eso?", cerró.

También te puede interesar:

Exjugador de Liverpool revela que Sadio Mané fichará con el Real Madrid

Cuatro grandes de la Premier League interesados en el fichaje de Coutinho