Alexis Sánchez y Claudio Bravo ya tendrían destino fuera de la Premier League

Los futbolistas chilenos pasan por momentos bajos en su carrera y su futuro apunta lejos de los reflectores del futbol europeo

Por: Julio Vera Sanchez 27 de Marzo 2020 · 13:04 hs

Dos de los jugadores que encabezaron la generación dorada del futbol chileno y que llevó a la selección andina a coronarse bicampeones de la Copa América, comienzan a pasar por el ocaso de su carrera.

Comenzando por el capitán, el guardameta Claudio Bravo, actualmente arrumbado en la banca del Manchester City y lejos de aquellos momentos de gloria con la Real Sociedad que lo llevaron a Barcelona con Pep Guardiola, luce con un pie fuera del futbol europeo.

De acuerdo a medios chilenos el arquero estaría cerca de partir de los Citizens con rumbo al hermano menor en la Major League Soccer, New York City FC, aunque algunos rumores llegaron a colocarlo en la Liga MX con los Rayados de Monterrey, pero eso sí, la próxima temporada no seguirá vestido de Sky Blues.

Por su parte el ariete chileno y máximo goleador en la historia de la Roja, Alexis Sánchez, actualmente a préstamo con el Inter y cuya carta pertenece al Manchester United, no tiene crédito en Old Trafford, además de no ocupar un puesto importante con los Neroazzurri.

Alexis cuenta con ofertas de Medio Oriente, China e incluso de la propia MLS, aunque hasta el momento sigue aferrado al sueño de seguir jugando en las canchas del Viejo Continente.

