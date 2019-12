Horarios y canales para el Boxing Day de la Premier League 2019

Así quedan los horarios y canales para seguir en vivo todo el Boxing Day que se realizará el próximo 26 de diciembre en la Premier League 2019

Por: Hugo Avalos 23 de Diciembre 2019 · 11:42 hs

El Boxing Day 2019 llega para este 26 de diciembre donde se realizará la Jornada 19 de la Premier League. Luego de celebrar la Navidad, nueve partidos animarán lo que será una jornada a puro fútbol inglés. Aquí te contamos horarios y qué canal transmite en VIVO los encuentros.

La histórica jornada post Navidad en la Premier League, el Boxing Day, tendrá lugar este jueves 26 de diciembre donde se jugarán nueve partidos correspondientes a la Jornada 19. Se destaca el duelo entre Leicester City y Liverpool, escolta y líder de la competencia.

Los nueve encuentros que se jugarán en el Boxing Day serán: Tottenham vs Brighton; Everton vs Burnley; Chelsea vs Southampton; Aston Villa vs Norwich; Crystal Palace vs West Ham; Sheffield United vs Watford; Bournemouth vs Arsenal; Manchester United vs Newcastle; y el mencionado Leicester vs Liverpool.

El restante partido Wolves vs Manchester City de la Jornada 19 se jugará el viernes 27 de diciembre.

Horarios y canales del Boxing Day 2019:

Tottenham vs Brighton

México: 6:30 horas por SKY Sports

Argentina: 9:30 horas por ESPN 2

Colombia: 7:30 horas por ESPN 2 Andino

Estados Unidos: 4.30 PT/7.30 ET

Chelsea vs Southampton

México: 9:00 horas por SKY Sports

Argentina: 12:00 horas por ESPN

Colombia: 10:00 horas por ESPN

Estados Unidos: 7.00 PT/10.00 ET

Bournemouth vs Arsenal

México: 9:00 horas por SKY Sports

Argentina: 12:00 horas por ESPN 2

Colombia: 10:00 horas por ESPN 2 Andino

Estados Unidos: 7.00 PT/10.00 ET

Manchester United vs Newcastle

México: 11:30 horas por SKY Sports

Argentina: 14:30 horas por ESPN 2

Colombia: 12:30 horas por ESPN 2 Andino

Estados Unidos: 9.30 PT/12.30 ET por Telemundo en Vivo

Leicester vs Liverpool

México: 14:00 horas por SKY Sports

Argentina: 17:00 horas por ESPN 2

Colombia: 15:00 horas por ESPN 2 Andino

Estados Unidos: 12.00 PT/15.00 ET por NBC Universo

Wolves vs Manchester City (27 de diciembre)

México: 13:45 horas por SKY Sports

Argentina: 16:45 horas por ESPN 2

Colombia: 14:45 horas por ESPN 2 Andino

Estados Unidos: 11.45 PT/14.45 ET por NBC Universo