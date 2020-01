Chelsea se une al interés del Atlético de Madrid por Cavani

Frank Lampard externó sus interés en el ariete charrúa para reforzar el ataque de su equipo en el mercado de invierno

Por: Julio Vera Sanchez 20 de Enero 2020 · 12:54 hs

Una de las novelas del mercado invernal es la salida de Edison Cavani del París Saint-Germain ante la falta de oportunidades bajo el mando de Thomas Tuchel, siendo el Atlético de Madrid el más interesado en hacerse del delantero en este mercado de invierno.

Sin embargo, la entidad francesa no ha terminado de concretar un acuerdo ante las ofertas colchoneras, que cada vez ven más lejos el arribo del goleador celeste.

Cavani sólo ha disputado 14 partidos en todas las competencias y ha aportado marcado 5 anotaciones, pero sigue sin convencer por encima del recién llegado Icardi.

Chelsea se suma a las negociaciones

Los Blues siguen buscando un delantero para competir con Abraham, pues Giroud está casi borrado para Lampard ante su in inminente salida entre ofertas del Inter y la MLS.

Además el estratega inglés ha destacado las cualidades del ariete y les gustaría contar con sus servicios en el equipo.

"Es un gran jugador (Cavani). Jugué contra él y siempre me gustó su mentalidad y su actitud, y obviamente sus estadísticas de goles hablan por sí solas. No estoy absolutamente consciente de su situación, así que ya veremos", comentó al respecto. La idea de aportar experiencia es algo que no rechazo en absoluto. A veces, los jugadores jóvenes necesitan un poco de ayuda y, si lo hace, puede ayudarnos", comentó al respecto del jugador.

Ver más: Chelsea tras los pasos de Timo Werner para reforzar la delantera